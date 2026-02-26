di Pierfrancesco Curzi Roberto Gabucci, prima di entrare nel merito dei presunti disservizi, qual è la situazione gestionale del Consorzio? "Dal 7 gennaio scorso io sono presidente del consorzio ‘Ancona per lo sport’ che, da quella data, non è più in liquidazione. Una situazione che si era delineata nel 2016 con l’ingresso nel consorzio di un liquidatore, Marco Guidi, che adesso, dopo l’atto notarile, è uscito dall’organigramma. È come se fosse ripartito tutto da zero e quindi ci stiamo riorganizzando". Sindaco e assessore hanno alzato la voce verso il consorzio, minacciando di adire a misure per revocare l’incarico e Berardinelli ieri... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il presidente del Consorzio: "Non lasciamo la gestione. Il Comune ha le sue colpe. Basta, ora parliamo noi"

