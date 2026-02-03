HeArt of Gaza successo per la mostra delle opere realizzate dai bambini nella Striscia

La mostra “HeArt of Gaza, l’arte dei bambini dal genocidio” si è conclusa il 29 gennaio alla biblioteca Passerini-Landi. Promossa dal Coordinamento Piacenza per Gaza, ha riscosso grande successo tra i visitatori. Le opere realizzate dai bambini della Striscia rappresentano un messaggio forte di speranza e resistenza. Molti hanno deciso di fermarsi a guardare, lasciando che le immagini trasmesse dai più piccoli parlino da sole.

Si è conclusa il 29 gennaio la mostra “HeArt of Gaza, l’arte dei bambini dal genocidio”, allestita alla biblioteca Passerini-Landi promossa dal Coordinamento Piacenza per Gaza. La mostra è composta da 40 opere realizzate da bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni all'interno della "Tenda degli.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su HeArt of Gaza HeArt of Gaza: al Gonzaga in mostra i disegni dei bambini della Striscia La mostra “HeArt of Gaza” al Gonzaga presenta i disegni realizzati dai bambini della Striscia di Gaza. “HeArt of Gaza” fa tappa in Romagna: la mostra di disegni dei bambini della Striscia Sabato 18 gennaio alle 17:30 si inaugura a Romagna la mostra “HeArt: L'arte dei bambini di Gaza”. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su HeArt of Gaza Argomenti discussi: Heart of Gaza; HeART of Gaza in mostra al Gonzaga Campus; Heart of Gaza; In biblioteca a Spinea la mostra HeArt of Gaza. Heart of Gaza con i disegni dei bambini della Striscia: Per costruire la speranza contro ogni forma di indifferenzaI sogni colmi di speranza, il miracolo della vita quotidiana e l'atrocità della guerra sono i tre temi al centro dei 40 disegni di HeART of Gaza – L’Arte dei Bambini dal Cuore della Striscia di Gaza ... palermotoday.it HeART of Gaza: ad Acerra l’arte dei bambini diventa ponte di pace nel Giorno della MemoriaAll’interno di questo percorso si è inserita l’inaugurazione della mostra HeART of Gaza – L’arte dei bambini dal genocidio, ospitata nell’Aula Magna della ... napolivillage.com Sabato 31 Gennaio gli alunni delle classi 2B Scientifico e 3A Scientifico accompagnati dai docenti Alessandro Manfucci e Riccardo Leveque si sono recati presso la Pinacoteca comunale per visitare la mostra The Heart of Gaza l'arte dei bambini dal genocidio - facebook.com facebook HeART of Gaza, l'arte dei bambini ponte di pace nel Giorno della Memoria x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.