Il paese è in lutto per la morte di Laura | era mamma di un giovane figlio

La comunità di Nuvolento piange la scomparsa di Laura Milena Bodei, morta a soli 56 anni dopo una lunga malattia. La notizia ha colpito tutti, soprattutto il suo giovane figlio, lasciando un vuoto difficile da colmare. In paese si respira tristezza e incredulità per questa perdita improvvisa.

Comunità in lutto a Nuvolento: Laura Milena Bodei è morta a soli 56 anni stroncata da una grave malattia. Ne danno il triste annuncio il marito Silvano, il figlio Mauro, le sorelle Rosa e Luciana, il fratello Andrea, cognati e nipoti. La salma riposa alla Domus Aurora di Gavardo, dove è stata allestita la camera ardente: lunedì pomeriggio alle 15 il funerale, nella chiesa parrocchiale di Nuvolento. È qui che Laura Bodei viveva da anni. Una famiglia molto conosciuta: era sposata con Silvano Benedetti, noto in paese e non solo per la sua attività di agricoltore, i suoi familiari sono chiamati "Gabi" e lo fanno da generazioni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

