Euphoria torna con una terza stagione, dopo quattro anni dall’ultima. La nuova serie vede ancora protagoniste Zendaya e Sydney Sweeney e sarà disponibile su Sky e NOWtv a partire da aprile. Di seguito, il trailer ufficiale che anticipa i nuovi sviluppi di questa apprezzata produzione.

Il ritorno della serie con Zendaya e Sydney Sweeney nelle prime sequenze della terza stagione, in uscita su Sky nel mese di aprile. Dal 13 aprile, la terza stagione di Euphoria debutterà in simulcast negli Stati Uniti su Sky e in streaming su NOWtv. I fan attendono da tempo il ritorno di una delle serie più amate degli ultimi decenni, a quattro anni di distanza dalla seconda stagione. Il cast è guidato ancora una volta dalla star vincitrice dell'Emmy Zendaya; Euphoria ha conquistato pubblico e critica con ben 25 candidature agli Emmy Award per le prime due stagioni, con 9 vittorie. La nuova stagione è prodotta in collaborazione con A24 e uscirà a cadenza settimanale, tutti i lunedì, su Sky Atlantic. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Euphoria torna dopo 4 anni: ecco il trailer della terza stagione in uscita su Sky e NOWtv

