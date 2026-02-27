ong e migranti la relatrice speciale delle nazioni unite mary lawlor chiede al governo di ritirare il blocco navale

La Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, ha espresso preoccupazione riguardo alle recenti decisioni del governo italiano. In particolare, ha chiesto di rimuovere il blocco navale che coinvolge ONG e migranti. Lawlor ha commentato che dall’Italia arrivano notizie molto preoccupanti, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle conseguenze di tali azioni.

“Dall’Italia arrivano notizie molto preoccupanti”. Con queste parole Mary Lawlor, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, ha commentato l’ultima iniziativa del governo italiano. Al centro delle critiche c’è il nuovo disegno di legge che, nell’implementare il Patto UE sulla migrazione, contiene norme che contrasterebbero con il diritto internazionale, pensate per limitare ulteriormente l’azione delle navi umanitarie che assistono le persone in difficoltà nel Mediterraneo centrale, che nel 2025 ha causato almeno 1.342 tra morti e dispersi. “Ho ricevuto notizie molto preoccupanti riguardo alla proposta di legge presentata in Italia per attuare il Patto europeo sulla migrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cosa succederà ora alle Ong che salvano i migranti con il blocco navale imposto dal Governo

Blocco navale e nuove regole sui migranti: scacco matto a sinistra e Ong

La Ocean Viking mette in salvo 150 migrantiLa nave umanitaria della Ong Sos Mediterranee sta effettuando un secondo salvataggio con altre 30 persone. Attesa a Livorno giovedì prossimo ... avvenire.it

Sbarcati i 147 migranti della Ocean VikingLIVORNO: Attraccata l'imbarcazione che ha portato a termine due interventi di salvataggio. A bordo anche una decina di minori non accompagnati ... toscanamedianews.it

