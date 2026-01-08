Trump ritira gli Stati Uniti dalla Convenzione chiave delle Nazioni Unite sul clima e da decine di organizzazioni internazionali

Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul clima e da numerose organizzazioni internazionali. Questa decisione ha generato reazioni di preoccupazione a livello globale, poiché rappresenta un passo indietro negli sforzi condivisi per contrastare i cambiamenti climatici. La scelta evidenzia le tensioni tra politica nazionale e impegno internazionale su temi ambientali.

Donald Trump ha suscitato forte indignazione in tutto il mondo, annunciando che gli Stati Uniti usciranno dall'accordo internazionale fondamentale per affrontare la crisi climatica. Un gesto che consolida il loro totale isolamento dagli sforzi globali per contrastare il pericoloso aumento delle temperature. In un memorandum presidenziale pubblicato mercoledì, il presidente ha scelto di rititarsi dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Ha, inoltre, abbandonato altre sessantacinque organizzazioni, agenzie e commissioni, definendole «contrarie agli interessi del Paese».

Trump ritira gli Stati Uniti dal trattato Onu sui cambiamenti climatici e da altre 66 organizzazioni - «Molti di questi organismi promuovono politiche climatiche radicali, governance globale e programmi ideologici che sono in conflitto con la sovranità e la forza economica degli Stati Uniti», si legge ... editorialedomani.it

Dal clima ai migranti: Trump ritira gli Usa da 66 organizzazioni internazionali - Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali che si occupano di temi quali clima, migranti e antiterrorismo. msn.com

Dal clima all’antiterrorismo, Trump si ritira da 66 organizzazioni internazionali x.com

