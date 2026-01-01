Cristante lancia la sfida scudetto | Ci sono squadre più attrezzate ma ci proveremo! Ecco il nostro obiettivo

Bryan Cristante, capitano della Roma, ha dichiarato che la squadra punta a competere per lo scudetto questa stagione. Pur riconoscendo che ci sono squadre più attrezzate, il club intende affrontare la competizione con determinazione, fissando obiettivi ambiziosi. La sfida è aperta, e i giallorossi sono pronti a dare il massimo per raggiungere il loro traguardo.

Inter News 24 Il capitano della Roma, Bryan Cristante, parla dell’obiettivo scudetto per quest’anno, lanciando la sfida all’Inter e alle altre rivali. Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha delineato gli obiettivi stagionali a Sky Sport. Il mediano giallorosso punta deciso al ritorno in Champions League, ritenendo la lotta Scudetto molto complessa a causa della maggior profondità delle rose avversarie. COSA MANCA? – « Penso il dettaglio finale. In quasi tutti abbiamo fatto ottime partite, anche controllando la gara per lunghi tratti. Poi ci è mancato il gol, o la capacità di non subirne. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cristante lancia la sfida scudetto: «Ci sono squadre più attrezzate ma ci proveremo! Ecco il nostro obiettivo» Leggi anche: Buongiorno frena: «Scudetto? Tante squadre attrezzate per competere, ecco cosa ci ha detto Conte nello spogliatoio» Leggi anche: Bartesaghi lancia la sfida: «Scudetto? Presto per pensarci ma è un nostro obiettivo! Allegri mi aiuta» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cristante: “Obiettivo Champions. Scudetto? Ci sono squadre più attrezzate” - Nonostante i cambi di allenatore Bryan è sempre un punto fermo, i ricordi del periodo a Bergamo con Gasp e l'intuizione tattica. tuttosport.com

Cristante ritrova l'Atalanta e svela: "Gasperini non è cambiato. Scudetto? Ecco cosa ci manca" - Le parole del centrocampista giallorosso ai microfoni di Sky: "Siamo sulla buona strada: le statistiche contano poco ma dimostrano che abbiamo continuità" ... msn.com

Gasp-Conte, sfida da primato. Con le speranze scudetto sullo sfondo - È ormai consuetudine per Gasperini e Conte non tenere la conferenza stampa dopo l’impegno europeo nella stessa settimana. ilgiornale.it

