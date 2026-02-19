Lavori a Bagnoli procura di Napoli effettua sopralluogo | accertamenti in corso

La procura di Napoli ha effettuato un sopralluogo questa mattina a Bagnoli, a causa dei lavori per l’America’s Cup. La verifica nasce dai dubbi su possibili irregolarità nelle operazioni di costruzione delle strutture temporanee. Durante il controllo, sono stati esaminati i cantieri e raccolti documenti relativi alle autorizzazioni rilasciate. La Procura vuole capire se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza e leggi ambientali. I risultati delle indagini potrebbero influenzare il proseguimento dei lavori nel quartiere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lavori a Bagnoli per l’America’s Cup, sopralluogo stamattina della Procura di Napoli. Sul posto c’erano alcuni pm della V Sezione – Tutela ambiente e territorio, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci. La Procura sta svolgendo approfondimenti, a seguito di esposti presentati dai comitati. Il 16 febbraio una delegazioni di cittadini di Bagnoli, accompagnati dai legali, si è recata negli uffici del Centro Direzionale. Residenti e attivisti hanno esposto i timori legati al cantiere in corso, anche per la pregressa situazione ambientale del sito. “ Il pool dei sostituti procuratori – riferiva una nota dei comitati – ha assicurato la massima attenzione, in particolare alla salute dei cittadini e al possibile ulteriore danno ambientale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavori a Bagnoli, procura di Napoli effettua sopralluogo: accertamenti in corso Lavori in corso alla scuola 'Castagnolo' di San Piero a Grado: il sopralluogo dell'assessore BuscemiL’assessore Riccardo Buscemi ha effettuato un sopralluogo alla scuola 'Castagnolo' di San Piero a Grado, accompagnato dai tecnici dell’edilizia scolastica e dalla consigliera Raffaella Bonsangue. Lavori America's Cup alla colmata di Bagnoli: "Sono pericolosi", esposto alla ProcuraLavori alla colmata di Bagnoli durante l'America's Cup suscitano preoccupazioni per la sicurezza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bagnoli, la Procura incontra i comitati dopo l’esposto sui lavori per l’America’s Cup; America’s Cup, la Procura valuta gli esposti: focus su colmata e inquinamento dovuto ai lavori; America's Cup, la Procura valuta gli esposti: focus su colmata e inquinamento dovuto ai lavori; BAGNOLI, LA PROCURA CONVOCA I COMITATI-valori arpac ancorasforati. Bagnoli, la Procura incontra i comitati dopo l’esposto sui lavori per l’America’s CupUna delegazione dei comitati di Bagnoli è stata ricevuta dalla Procura di Napoli, sezione Reati ambientali, in merito ai lavori in corso nel quartiere ... fanpage.it Bagnoli, via web il dialogo tra Commissariato e cittadini sui lavoriPer informare i cittadini e garantire trasparenza nei lavori, dopo le proteste degli abitanti di Bagnoli, il Commissariato straordinario - retto dal sindaco Gaetano Manfredi - pubblica sui propri soci ... ansa.it Una giornata di tensione, quella di ieri, a Bagnoli. La lotta di comitati e cittadini che si oppongono ai lavori sulla colmata - così come stanno avvenendo: senza bonifica, senza confronto con il quartiere, senza trasparenza ma con livelli altissimi di polveri sottili - facebook Lavori a Bagnoli, il nodo dragaggi: piano per spedire la sabbia via mare x.com