Goretzka-Napoli si attende il via libera del Bayern Monaco
Si intensificano le voci di un possibile trasferimento di Leon Goretzka al Napoli, con l’attesa di un via libera ufficiale da parte del Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco sarebbe un potenziale rinforzo per il club azzurro, che monitora con attenzione questa possibilità durante la sessione di mercato. Restano da definire gli ultimi dettagli tra le parti coinvolte prima di eventuali sviluppi ufficiali.
Il tedesco sempre più nel mirino del club di ADL. Si fanno sempre più insistenti le voci del possibile arrivo al Napoli, in questa sessione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Goretzka Napoli, il centrocampista del Bayern Monaco offerto all’ex Juve Conte: cosa sta accadendo lato mercato. Le ultime
Leggi anche: Goretzka del Bayern Monaco apre al trasferimento al Napoli
Napoli-Hellas Verona, probabili formazioni: Lang va in campo e allontana l'addio; Calciomercato Napoli, tutti gli obiettivi a centrocampo: da Gotze a Goretzka!; Napoli, in vista di domenica Conte recupera due pedine preziose!.
Goretzka, Il Mattino: "Napoli attende l'ok del Bayer a eventuale addio a gennaio" - "Senza dimenticare la ricerca del centrocampista: non solo Mario Gotze dell’Eintracht Francoforte che va in scadenza a giugno, ma soprattutto il Napoli attende che il Bayern Monaco ... msn.com
MEDIASET - Bayern Monaco, Goretzka in uscita: via a gennaio? Su di lui anche il Napoli - Con il contratto che scade a giugno, il centrocampista tedesco è pronto a una nuova avventura, che potrebbe concretizzarsi già a gennaio. napolimagazine.com
"Napoli su Goretzka: basta un piccolo indennizzo". Piacciono anche Gotze e Timber - Giovanni Manna, secondo quanto scrive Il Mattino, starebbe pensando anche a un centrocampista per rinforzare la compagine di Antonio Conte. msn.com
Il tedesco Goretzka è in scadenza di contratto e il Napoli lo cerca, ma Flick lo vuole nel centrocampo del Barcellona - facebook.com facebook
Il Barcellona fa da ostacolo anche al Napoli: Flick tenta Goretzka #goretzka x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.