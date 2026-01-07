Goretzka-Napoli si attende il via libera del Bayern Monaco

Da forzazzurri.net 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si intensificano le voci di un possibile trasferimento di Leon Goretzka al Napoli, con l’attesa di un via libera ufficiale da parte del Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco sarebbe un potenziale rinforzo per il club azzurro, che monitora con attenzione questa possibilità durante la sessione di mercato. Restano da definire gli ultimi dettagli tra le parti coinvolte prima di eventuali sviluppi ufficiali.

Il tedesco sempre più nel mirino del club di ADL. Si fanno sempre più insistenti le voci del possibile arrivo al Napoli, in questa sessione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

goretzka napoli si attende il via libera del bayern monaco

© Forzazzurri.net - Goretzka-Napoli, si attende il via libera del Bayern Monaco

Leggi anche: Goretzka Napoli, il centrocampista del Bayern Monaco offerto all’ex Juve Conte: cosa sta accadendo lato mercato. Le ultime

Leggi anche: Goretzka del Bayern Monaco apre al trasferimento al Napoli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli-Hellas Verona, probabili formazioni: Lang va in campo e allontana l'addio; Calciomercato Napoli, tutti gli obiettivi a centrocampo: da Gotze a Goretzka!; Napoli, in vista di domenica Conte recupera due pedine preziose!.

goretzka napoli attende viaGoretzka, Il Mattino: "Napoli attende l'ok del Bayer a eventuale addio a gennaio" - "Senza dimenticare la ricerca del centrocampista: non solo Mario Gotze dell’Eintracht Francoforte che va in scadenza a giugno, ma soprattutto il Napoli attende che il Bayern Monaco ... msn.com

goretzka napoli attende viaMEDIASET - Bayern Monaco, Goretzka in uscita: via a gennaio? Su di lui anche il Napoli - Con il contratto che scade a giugno, il centrocampista tedesco è pronto a una nuova avventura, che potrebbe concretizzarsi già a gennaio. napolimagazine.com

goretzka napoli attende via"Napoli su Goretzka: basta un piccolo indennizzo". Piacciono anche Gotze e Timber - Giovanni Manna, secondo quanto scrive Il Mattino, starebbe pensando anche a un centrocampista per rinforzare la compagine di Antonio Conte. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.