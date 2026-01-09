Tensione nella maggioranza al Comune di Altamura | firmata mozione di sfiducia contro il sindaco
Nella maggioranza del Comune di Altamura si registra una crisi politica, con sei consiglieri che sostenevano il sindaco Vitantonio Petronella aver firmato una mozione di sfiducia presentata anche dalla minoranza. Questa situazione apre la possibilità di un dibattito istituzionale sul futuro amministrativo della città, evidenziando tensioni interne e una possibile svolta nella guida locale.
Tensione all'interno della maggioranza a sostegno del sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella: sei consiglieri che supportano il primo cittadino hanno firmato la mozione di sfiducia già presentata da altrettanti esponenti della minoranza, aprendo così la strada alla discussione del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Alì Terme, mozione di sfiducia al sindaco Micalizzi: il voto in consiglio
Leggi anche: Scontro all’Ars, mozione di sfiducia al presidente Renato Schifani: appello ai dissidenti della maggioranza
Tensione nella maggioranza al Comune di Altamura: firmata mozione di sfiducia contro il sindaco - Sei consiglieri che supportano il primo cittadino supportano la proposta presentata da altrettanti esponenti della minoranza, aprendo così la strada alla discussione del provvedimento in assemblea ... baritoday.it
Altamura, il sindaco ora traballa: il voto in aula entro il 5 febbraio - Annus horribilis per l’amministrazione Petronella, a voler considerare soprattutto gli ultimi mesi. lagazzettadelmezzogiorno.it
Ad Altamura si spacca la maggioranza: firmata mozione di sfiducia contro il sindaco - Sei consiglieri comunali di maggioranza hanno annunciato la sottoscrizione della mozione di sfiducia contro il sindaco Vitantonio Petronella, allineandosi all’iniziativa già presentata dall’opposizion ... trmtv.it
Andrea Carugati, Antisemitismo, la destra punta su Delrio. Tensione nel Pd, Il Manifesto, 8 gennaio 2026 SENATO Incardinato il ddl dell’ex ministro. Schlein vuole un testo unitario dem entro metà gennaio. La maggioranza vuole spaccare le opposizioni. In arri - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.