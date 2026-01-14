In tutta Europa si intensificano le proteste degli agricoltori contro l’accordo Mercosur, che sollevano preoccupazioni sul settore agricolo locale. In Francia, manifestazioni e blocchi delle strade coinvolgono agricoltori e rappresentanti politici, mentre il governo si confronta con le richieste di maggiore attenzione alle produzioni nazionali. Nel contesto, si registra anche una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, evidenziando le tensioni politiche legate alle politiche agricole europee.

Manifestazioni in tutta Europa. Francia bloccata dagli agricoltori, il premier Sébastien Lecornu riceve il leader del sindacato. In Italia mobilitazione il 19 gennaio. I Patrioti tentano la spallata all’Europarlamento. Per non disturbare la manovratrice Ursula von der Leyen si fa silenzio sulla protesta dei campi che stanno diventando campi di battaglia, ma gli autotrasportatori – peraltro pronti anche loro a dissotterrare l’ascia di «guerra», stanchi di un’Ue che si occupa solo di guerra – denunciano la paralisi delle maggiori strade d’Europa. Ovunque i trattori hanno costruito delle barricate d’acciaio e di rabbia contro l’accordo che fra tre giorni la «baronessa» va in Paraguay a firmare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Aumentano i trattori anti Mercosur. Mozione di sfiducia contro Ursula

Leggi anche: La maggioranza Ursula «sfiducia» Ursula

Leggi anche: Regione Sicilia, Pd, M5s e Controcorrente: presentata la mozione di sfiducia contro Schifani

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trattori in marcia a Bruxelles, proteste Ue contro bilancio e Mercosur - Migliaia di agricoltori e oltre mille trattori sono attesi oggi sulle strade di Bruxelles per protestare contro i piani dell'Ue sul prossimo bilancio pluriennale (2028- ansa.it

I trattori contro il Mercosur. L’Italia pone l’ultima condizione - Appeso a una ultima condizione, dopo le tante aperture ottenute in questi giorni, il sì dell’Italia al trattato: fare scattare le salvaguardie per gli agricoltori se i prezzi dei prodotti più esposti ... repubblica.it