Il mistero di Piera Pinna. “Si indaghi a tutto campo, non si escluda niente”.

Il caso di Piera Pinna, scomparsa a Pescia, rimane irrisolto dopo oltre tre mesi di incertezza. Le indagini continuano senza escludere alcuna ipotesi, con l’obiettivo di fare chiarezza su questa vicenda che ha profondamente coinvolto la comunità. La ricerca di risposte prosegue con impegno, nel tentativo di ricostruire i fatti e offrire soluzione alle persone coinvolte.

Pescia (Pistoia), 7 gennaio 2026 – Oltre tre mesi di limbo. Fatto di incertezza, angoscia e assenza di risposte per i propri cari, sospesi tra vita e morte. Che fine ha fatto Pietrina Pinna, per tutti Piera, la 69enne di San Miniato, titolare di un’avviata azienda agricola, entrata il 21 settembre scorso nel bosco di Medicina a cercare funghi porcini e mai più uscita? Fu il marito Remo a dare l’allarme quando la donna non si presentò all’appuntamento che si erano dati. “Chiediamo con tutto il cuore e con determinazione che le indagini vengano approfondite e non archiviate. Chiediamo che ogni cella telefonica, ogni telecamera e ogni testimonianza venga passata al setaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

