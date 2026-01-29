Il mistero di Piera Pinna | Teniamo alta l’attenzione

Nei quattro mesi dalla sua scomparsa, nessuno ha ancora trovato tracce di Piera Pinna. I parenti della donna di 69 anni di San Miniato continuano a cercarla, ma ora si chiedono se qualcuno stia ancora cercando. La scomparsa di Piera, partita per raccogliere funghi nel bosco di Medicina di Pescia, resta un mistero che pesa sulla comunità.

"Non sappiamo nemmeno se qualcuno stia ancora cercando Piera". C’è amarezza, ma anche determinazione, nei parenti di Piera Pinna, la 69enne di San Miniato scomparsa quattro mesi fa dopo essere entrata nel bosco di Medicina di Pescia a cercare funghi. Fu il marito 85enne a dare l’allarme quando la donna non si presentò all’appuntamento che si erano dati. Sorelle e nipoti della donna che vivono in Sardegna non si arrendono. "Com’è possibile che una donna così attiva ed energica, nel pieno delle sue facoltà mentali, sia scomparsa in un bosco frequentato senza lasciare alcuna traccia fisica o materiale – dicono – nonostante l’utilizzo di droni, elicotteri e cani molecolari, nonostante le ricerche a terra di esperti e volontari? Com’è possibile che nemmeno i cacciatori e i cani abbiano trovato il corpo durante le battute autunnali?". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il caso di Piera Pinna, scomparsa a Pescia, rimane irrisolto dopo oltre tre mesi di incertezza.

