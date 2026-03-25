Il cantante ha raccontato di aver percorso un cammino musicale che lo ha portato a esibirsi dal vivo, sottolineando di provare ancora emozione nel cantare le sue hit. Ha descritto Firenze come una delle città più vivaci dal punto di vista musicale, menzionando la presenza di amici e collaboratori nel suo percorso artistico. La sua esperienza sul palco si inserisce in un contesto di successi consolidati e di legami personali con alcune città italiane.

di Barbara Berti "Firenze? Una delle città più belle del mondo. E più vive, musicalmente parlando. Ho tanti amici a Firenze, tra i quali uno dei miei produttori storici Dado Parisini, che me l’hanno fatta girare, conoscere e amare come solo chi ci vive sa fare. È una delle città in cui torno sempre molto volentieri". Parola di Filippo Neviani, per tutti semplicemente Nek, che venerdì (ore 21) fa tappa al Teatro Cartiere Carrara nell’ambito del ‘Nek Hits – European Tour’ per cantare "solo le canzoni alle quali il pubblico è particolarmente legato". In una sera ripercorre 30 anni di carriera: come è cambiato Filippo in questi anni? E la sua musica? "Sono cresciuto, come tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il meglio di Nek a teatro: "Ho fatto il mio percorso. Le hit? Mi emoziono ancora"

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