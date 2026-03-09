Maltempo strade allagate e traffico in tilt | cosa sta succedendo

Una forte pioggia ha colpito Bari durante la notte, provocando allagamenti in varie zone della città e creando difficoltà al traffico su più strade principali. Le autorità sono intervenute per gestire le criticità, mentre i residenti hanno riferito di problemi di circolazione e di strade allagate in diversi quartieri. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza.

