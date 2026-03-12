Grandine a Roma sud e sul litorale | strade allagate e traffico in tilt

Oggi a Roma sud e sul litorale si è verificata una forte grandinata, accompagnata da un temporale che ha portato allagamenti in diverse strade della città. La pioggia intensa ha causato ingorghi e blocchi nel traffico, creando disagi per gli automobilisti e per chi si trovava nelle zone interessate. Nessun danno personale è stato segnalato finora.

(Adnkronos) – Un violento temporale si è abbattuto oggi, giovedì 12 marzo, su Roma, dove una improvvisa bomba d'acqua ha colpito diversi quartieri della capitale causando allagamenti e pesanti disagi alla circolazione. Grandine a Roma sud e sul litorale. La pioggia intensa è arrivata nel giro di pochi minuti, trasformando alcune strade in veri e propri.

