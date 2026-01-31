La Casa del Made in Italy per aziende e investitori aperta in Fiera Milano
La Casa del Made in Italy apre in Fiera Milano durante Mido 2026. L’evento attira subito molti visitatori, tra professionisti e acquirenti italiani e stranieri. Alla cerimonia inaugurale partecipano il ministro Urso, il presidente di Confindustria Orsini e altre autorità del settore. La fiera, con oltre 1200 espositori, resterà aperta fino al 2 ottobre.
La Casa del Made in Italy ha aperto le porte in Fiera Milano in occasione della giornata inaugurale di Mido 2026, la fiera internazionale dell’occhialeria aperta fino al 2 ottobre con oltre 1200 espositori che è stata subito affollata di visitatori professionali e buyer italiani ed esteri, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del presidente di Confindustria Emanuele Orsini, del presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e del presidente di Mido e Anfao, Lorraine Berton. Taglio del nastro che assume un’importanza particolare per la centralità delle nostre aziende, 270 quelle italiane presenti e per l’attrattività internazionale con 930 espositori, provenienti da circa 50 paesi, come ha sottolineato Lorraine Berton, perché la produzione dell’occhialeria italiana si attesta a 5,74 miliardi di euro, stabile rispetto al 2024, con 800 aziende nazionali e oltre 22. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
