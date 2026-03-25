Il libro su Gobetti Perrotta a teatro e tutti gli eventi di oggi

Oggi nell'Aretino si svolgono diversi eventi culturali, tra cui la presentazione di un libro dedicato a Gobetti e uno spettacolo teatrale con l’attore Perrotta. Sono previsti anche incontri e manifestazioni pubbliche, con possibilità di segnalare ulteriori iniziative all’indirizzo email della redazione. La giornata si caratterizza per un ricco calendario di appuntamenti rivolti alla promozione della cultura locale.

Ecco gli eventi di oggi, martedì 24 marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Rigutino - Alle ore 17, il Centro Civico di Rigutino, in località Rigutino Ovest 102, ad Arezzo, sarà intitolato a Franco Villoresi, artista profondamente legato alla frazione aretina, dove morì nel 1975. Prenderanno la parola, per l’occasione, lo scrittore Tito Barbini, lo storico dell'arte Giuliano Centrodi, l'etruscologa Margherita Scarpellini e il professor Luca Quattrocchi dell'Università di Siena. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il libro su Gobetti, Perrotta a teatro e tutti gli eventi di oggi Articoli correlati Leggi anche: ToscanaInFolk, l'incontro su Gaza e tutti gli eventi di oggi Leggi anche: Corsi, mostre, teatro e laboratori. A Casa Thevenin il libro che racconta suor Gabriella, gli eventi Altri aggiornamenti su Il libro su Gobetti Perrotta a teatro e... Discussioni sull' argomento Scrittori in Circolo a Palomar: Paolo Di Paolo presenta il libro su Gobetti; Il libro su Gobetti, Perrotta a teatro e tutti gli eventi di oggi; Leggere per non dimenticare: Un mondo nuovo tutti i giorni di Paolo Di Paolo alle Oblate; Piero Gobetti senza eroi?. Triplo Celestini per inaugurare il GobettiTre spettacoli, un libro, una decina d’anni. Apertura di stagione in levare per il Teatro Stabile di Torino al Teatro Gobetti con La trilogia dei poveri Cristi di e con Ascanio Celestini. L’attore e ... torino.repubblica.it L’autore e regista porta al Gobetti “La denuncia”, ambientato in una scuola: «Racconto l’ambiguo rapporto fra un’insegnante lesbica e una sua allieva» - facebook.com facebook Che ho a che fare io con gli schiavi Piero Gobetti a cento anni dalla scomparsa ift.tt/H8V47A9 #evento #takethedate x.com