ToscanaInFolk l' incontro su Gaza e tutti gli eventi di oggi
ToscanaInFolk ha organizzato un incontro su Gaza, che si è svolto oggi a Arezzo. La manifestazione è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui recenti scontri nella regione e ha attirato numerosi cittadini. Durante l’evento, sono stati condivisi racconti di chi vive in zone di guerra e sono state distribuite brochure informative. La partecipazione è stata intensa, con commenti e domande da parte del pubblico. La giornata prosegue con altri appuntamenti dedicati alla cultura e all’attivismo.
Fossili viventi. Ecco "le straordinarie creature del passato che vivono tra noi" Ecco gli eventi di oggi, venerdì 20 febbraio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Appuntamento alle ore 21,15 al Centro di Aggregazione Sociale Tortaia Via Alfieri 30 Arezzo. Il secondo appuntamento di ToscanaInFolk a Tortaia porta sul palco la compagnia teatrale Diesis Teatrango con lo spettacolo ".e canto che pazzo!".🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
