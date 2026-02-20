ToscanaInFolk l' incontro su Gaza e tutti gli eventi di oggi

ToscanaInFolk ha organizzato un incontro su Gaza, che si è svolto oggi a Arezzo. La manifestazione è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui recenti scontri nella regione e ha attirato numerosi cittadini. Durante l’evento, sono stati condivisi racconti di chi vive in zone di guerra e sono state distribuite brochure informative. La partecipazione è stata intensa, con commenti e domande da parte del pubblico. La giornata prosegue con altri appuntamenti dedicati alla cultura e all’attivismo.