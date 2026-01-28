Corsi mostre teatro e laboratori A Casa Thevenin il libro che racconta suor Gabriella gli eventi
Oggi a Casa Thevenin si svolgono diversi eventi incentrati sulla cultura. Corsi, mostre, teatro e laboratori si alternano durante la giornata, offrendo opportunità per conoscere meglio suor Gabriella e altre storie legate al territorio. Chi vuole partecipare può consultare il programma e iscriversi direttamente in sede.
Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 28 gennaio, nell'Aretino.
“Gabriella Thevenin. Fondatrice di una città cristiana”: il libro di Italo Farnetani dedicato alla figura di suor Thevenin
Il 28 gennaio ad Arezzo sarà presentato il libro di Italo Farnetani dedicato a Gabriella Thevenin, fondatrice di una città cristiana.
Gabriella Thévenin. Il libro omaggio alla fondatrice
Mercoledì 28 gennaio alle 18:30, a Casa Thevenin, racconteremo la figura di Gabriella Thévenin, donna straordinaria e fondatrice di quella che ancora oggi è una vera città cristiana dedicata ai più fragili. Lo faremo attraverso il libro di Italo Farnetani, in un i - facebook.com facebook
