La carenza di talenti continua a rappresentare per le imprese italiane una vera e propria sfida. Con l’inizio del nuovo anno ben il 70% delle aziende dichiara di avere difficoltà a reperire i profili necessari. Un valore ancora elevato, malgrado rappresenti un miglioramento rispetto al 78% registrato l’anno scorso. Sono questi i numeri che emergono dalla nuova edizione del rapporto ‘Talent shortage’ di ManpowerGroup, che ha coinvolto oltre 39.000 datori di lavoro in 41 Paesi per fotografare l’evoluzione delle competenze richieste e le strategie adottate per affrontare il mismatch crescente tra domanda e offerta di professionalità qualificate. In Italia settori più esposti sono tech &It e ospitalità e ristorazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Evoluzione lavoro: in Italia 7 aziende su 10 non trovano i profili di cui hanno bisogno

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