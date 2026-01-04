I regali dei volontari Avis per i piccoli pazienti ricoverati in Pediatria

I regali dei volontari Avis di Ravenna sono stati consegnati ai piccoli pazienti della Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci. Libri, colori e quaderni rappresentano un gesto di vicinanza e solidarietà, volto a portare un sorriso ai bambini durante il ricovero. Questa iniziativa testimonia l’impegno dell’associazione nel sostenere le esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Libri, colori e quaderni. Un carico di doni è stato consegnato ieri mattina da una delegazione dell'Avis comunale di Ravenna ai piccoli pazienti della Pediatria dell'ospedale Santa Maria delle Croci. Un gesto di vicinanza e colore per rendere meno difficile la degenza dei bambini. L'obiettivo della visita è stato quello di portare un momento di gioia ai piccoli pazienti attraverso la consegna di strumenti di svago e creatività tra libri, colori e quaderni per permettere ai bambini ricoverati in Pediatria a Ravenna di disegnare, pitturare e lasciar correre la fantasia anche tra le mura ospedaliere.

