Virtus il cuore dei tifosi Alla Pediatria 500 euro

La Virtus Imola rappresenta un punto di riferimento per i tifosi e la comunità locale. Di recente, l’Armata GialloNera ha donato 500 euro alla Pediatria dell’Ausl, raccolti durante le partite di dicembre contro Faenza e Nocera. Un gesto che testimonia come il sostegno allo sport possa tradursi in solidarietà concreta, rafforzando il rapporto tra il club e il territorio.

Un gesto che va oltre il tifo e che racconta il volto più solidale dello sport imolese. L’Armata GialloNera, storico gruppo di tifosi della Virtus Imola, ha donato 500 euro al reparto di Pediatria dell’Ausl, frutto di una raccolta fondi organizzata durante le partite casalinghe di dicembre contro Faenza e Nocera. Due appuntamenti sportivi che, grazie alla partecipazione generosa dei sostenitori, si sono trasformati in un’occasione concreta di vicinanza ai più piccoli e a chi ogni giorno se ne prende cura. I fondi sono stati raccolti sugli spalti, partita dopo partita, dimostrando come la passione per la pallacanestro possa diventare anche attenzione verso il territorio e le sue esigenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, il cuore dei tifosi . Alla Pediatria 500 euro Leggi anche: Calcio e solidarietà, i tifosi del Modena donano 5.000 euro alla pediatria del Policlinico Leggi anche: Trova 500 euro per strada e li dona alla Caritas. Militare dal cuore d’oro Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Virtus, il cuore non basta: Edwards ne mette 35, ma il Fenerbahce espugna l'Arena; Virtus Bologna, impresa sfiorata con il Fenerbahçe: i turchi campioni d'Europa vincono in volata; Basket / Fabriano, contro la Virtus Imola vittoria di cuore e orgoglio (99-92); LA RIMONTA DELLA NUTRIBULLET SI SPEGNE SUL PIÙ BELLO: VINCE LA VIRTUS. Virtus, il cuore non basta: Edwards ne mette 35, ma il Fenerbahce espugna l'ArenaNonostante una prestazione monumentale dell'ex Giallo e Blu marino, le Vu Nere cadono nel finale. Decisivi i canestri di Horton-Tucker e la classe di De Colo ... bolognatoday.it La Nuova Virtus ci mette il cuore ma per battere Parma non bastaPartita dai due volti per la Nuova Virtus Cesena, che nel campionato di basket di serie B femminile si è arresa contro Magik Rosa Parma 49-62 fallendo così il possibile aggancio a una diretta ... msn.com VITTORIA DI CUORE E CARATTERE Al PalaVirtus, l’Automondo Virtus Trapani supera la GolfoBasket Alcamo per 62-50, al termine di una gara intensa e combattuta. Una partita che racconta sacrificio, unione e voglia di lottare su ogni pallone. Dopo un - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.