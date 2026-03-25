Il gesto di Retegui per l'Italia | Sono arrivato una settimana prima per allenarmi a Coverciano

Retegui ha dichiarato di essere arrivato una settimana prima rispetto agli altri per allenarsi a Coverciano. Mentre i compagni erano impegnati con le proprie squadre, lui ha scelto di allenarsi individualmente nella sede della nazionale. La sua presenza anticipata ha attirato l'attenzione sui preparativi personali in vista delle competizioni in corso.

Mentre tutti gli altri erano impegnati con i club, Retegui si è allenato da solo a Coverciano arrivando in anticipo: "Sono arrivato appena ho saputo di avere dei giorni liberi in Arabia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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