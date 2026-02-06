Tenta di evadere prima del processo l'avvocato di Frumuzache | Un gesto disperato

L’avvocato di Vasile Frumuzache racconta che il suo assistito ha tentato di scappare prima dell’udienza di ieri. Frumuzache, che ha confessato di aver ucciso Ana Andrei e Denisa Paun, ha mostrato un gesto disperato, secondo l’avvocato Diego Capano. La polizia ha fermato l’uomo prima che potesse allontanarsi.

