Tenta di evadere prima del processo l'avvocato di Frumuzache | Un gesto disperato

L’avvocato di Vasile Frumuzache racconta che il suo assistito ha tentato di scappare prima dell’udienza di ieri. Frumuzache, che ha confessato di aver ucciso Ana Andrei e Denisa Paun, ha mostrato un gesto disperato, secondo l’avvocato Diego Capano. La polizia ha fermato l’uomo prima che potesse allontanarsi.

Parla a Fanpage.it l'avvocato Diego Capano, che assiste Vasile Frumuzache, reo confesso di aver ucciso Ana Andrei e Denisa Paun: ieri, prima del processo, ha tentato la fuga.

Il killer di Ana e Denisa, Vasile Frumuzache, tenta di evadere da Sollicciano

Vasile Frumuzache, il killer di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano.

Il killer di Ana Andrei e Denisa Paun tenta di evadere dal carcere: la fuga con le lenzuola prima del processo

Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere utilizzando lenzuola annodate e una scala improvvisata fatta con manici di scopa.

