Tenta di evadere prima del processo l'avvocato di Frumuzache | Un gesto disperato
L’avvocato di Vasile Frumuzache racconta che il suo assistito ha tentato di scappare prima dell’udienza di ieri. Frumuzache, che ha confessato di aver ucciso Ana Andrei e Denisa Paun, ha mostrato un gesto disperato, secondo l’avvocato Diego Capano. La polizia ha fermato l’uomo prima che potesse allontanarsi.
Parla a Fanpage.it l'avvocato Diego Capano, che assiste Vasile Frumuzache, reo confesso di aver ucciso Ana Andrei e Denisa Paun: ieri, prima del processo, ha tentato la fuga.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il killer di Ana e Denisa, Vasile Frumuzache, tenta di evadere da Sollicciano
Vasile Frumuzache, il killer di Ana e Denisa, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano.
Il killer di Ana Andrei e Denisa Paun tenta di evadere dal carcere: la fuga con le lenzuola prima del processo
Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere utilizzando lenzuola annodate e una scala improvvisata fatta con manici di scopa.
Tenta di evadere dal carcere con le lenzuola alla vigilia del processo: fermato Vasile Frumuzache, il killer delle prostituteDetenuto per duplice omicidio tenta la fuga dal carcere di Sollicciano, fermato dagli agenti, alla vigilia dell’udienza. blitzquotidiano.it
Il killer di Denisa tenta di evadere da SolliccianoVasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, ha tentato verso le 10 l'evasione dal carcere di Sollicciano durante l'ora d'ar ... controradio.it
Il killer di Denisa e Ana ha tentato di evadere con una lista di nomi. Il mistero di una terza donna x.com
Firenze, il "killer delle escort" Vasile Frumuzache tenta di evadere dal carcere >> https://buff.ly/EAMvKlQ facebook
