Bimba nata morta all'ospedale di Lodi indaga la Procura | La mamma stava male una settimana prima del parto

La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo di indagine dopo la morte di una bambina nata senza vita all'ospedale Maggiore il 3 marzo. La mamma aveva avuto problemi di salute una settimana prima del parto. La vicenda è al centro di un'inchiesta per chiarire le circostanze del decesso. La polizia giudiziaria sta conducendo le verifiche del caso.

La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo d'indagine in merito a una bimba nata morta all'ospedale Maggiore lo scorso 3 marzo. La madre una settimana prima del parto sarebbe andata in pronto soccorso per mal di testa, nausea e pressione alta.