Al Teatro Verdi di San Severo il rock dei Queen con l’Orchestra Suoni del Sud

Al Teatro Verdi di San Severo, l'Orchestra Suoni del Sud presenta un concerto dedicato ai Queen. Un artista con voce rock si unisce all’orchestra per reinterpretare le canzoni più celebri e i classici del leggendario gruppo inglese e di Freddie Mercury. Un evento che rende omaggio alla musica dei Queen in un’interpretazione originale e rispettosa delle loro opere senza tempo.

Una voce rock e un'Orchestra si ritrovano sullo stesso palco per riproporre i titoli epici e i classici senza tempo del leggendario gruppo inglese dei Queen e del loro vocalist Freddie Mercury che, insieme, hanno fatto la storia della musica. Brani che rivivono con la voce di Antonello Carozza.

