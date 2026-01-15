Carpi apre l’anno musicale con i suoni del contemporaneo | Sentieri Selvaggi al Teatro Comunale

Il Teatro Comunale di Carpi inaugura il nuovo anno musicale con un appuntamento dedicato alla musica contemporanea. Domenica 18 gennaio alle 17, l’ensemble Sentieri Selvaggi, sotto la direzione di Carlo Boccadoro, propone un concerto che introduce la stagione musicale 2024. Un’occasione per ascoltare composizioni attuali e apprezzare l’interpretazione di un ensemble rinomato nel panorama musicale italiano.

Dove Teatro Comunale di Carpi, Teatro del Popolo di Concordia e Teatro Troisi di Nonantola Quando Dal 18012026 al 18012026 17:00 Altre informazioni Sito web mo.it Per prenotazioni Il nuovo anno della stagione musicale del Teatro comunale si apre domenica 18 gennaio, alle 17, con la musica contemporanea dell’ensemble Sentieri Selvaggi, diretto da Carlo Boccadoro. Sentieri Selvaggi, alias Giovanni Mareggini (flauto), Mirco Ghirardini (clarinetto), Andrea Dulbecco (vibrafono e percussioni), Andrea Rebaudengo (pianoforte), Piercarlo Sacco (violino) e Aya Shimura (violoncello), proporrà un programma che delinea un percorso coerente e riconoscibile all’interno della musica contemporanea degli ultimi decenni, mettendo in dialogo minimalismo, post-minimalismo e scrittura europea di matrice spirituale e teatrale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Con un omaggio a Pierpaolo Pasolini si apre la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine

Leggi anche: Al Teatro Giordano appuntamento con il ‘Gran Galà di Capodanno’ dell'orchestra 'Suoni del Sud'

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

"Domenica 18 a carpi apre LA TANA DEL GATTO!!! Inaugurazione dalle 17 con dolce e salato! Pizzeria e hamburgeria con prodotti di qualità e posti a sedere. Hamburger di Scottona Angus, pollo e vegetariani, e tutti i tipi di pizza, per ogni gusto! Ti aspettiamo facebook