Il futuro del bucato è green | laveremo i vestiti solo con acqua senza detersivi

Ricercatori di due università cinesi hanno sviluppato uno spray per tessuti autopulente che impedisce alle macchie di attaccarsi, rappresentando un possibile passo avanti nel settore del bucato sostenibile. Questa tecnologia permette di mantenere i vestiti puliti senza l’uso di detersivi, utilizzando esclusivamente acqua. Il progetto mira a ridurre l’utilizzo di detergenti e a favorire pratiche di lavaggio più ecologiche.

I ricercatori della Southeast University e della Jilin University hanno ideato uno spray per tessuti autopulente che impedisce alle macchie di attaccarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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