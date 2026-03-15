Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera, si è assistito a un dialogo tra Crozza-Nordio e Crozza-Gratteri. I protagonisti hanno scambiato battute sul consumo di acqua e sulla visione dei film in 3D, commentando ironicamente come si vedano i film senza occhiali grazie agli effetti degli spritz. La scena ha coinvolto i personaggi in un confronto scherzoso e surreale.

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© Ilfattoquotidiano.it - Il surreale dialogo tra Crozza-Nordio e Crozza-Gratteri: “Sei matto, capace che bevi solo acqua”. “Tutti i film in 3d li vedi senza occhiali perché con gli spritz ci vedi il triplo”

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