Un luogo senza sprechi d’acqua con più verde senza fabbriche

“La città con i nostri occhi” è quella che immaginano gli alunni della 4A della scuola “Leonardo Da Vinci“ dell’istituto comprensivo Gandhi di Prato. La classe ha riunito i pensieri in questa simpatica prosa. "Per me la mia città ideale per bambini si chiamerebbe “Bambini Land”: una piccola città con parchi giochi, piste go-kart, fontanelle e campi sia di calcio che di basket. Non dovrebbero circolare auto ma solo biciclette. Una città dove i bambini tornano da scuola a casa, da soli. Una città dove la gente deve aiutare le persone malate e che sono in difficoltà, per esempio le persone con le stampelle, bambini nel passeggino o in carrozzina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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