Bullismo | 150mila studenti sensibilizzati il film arriva al Senato

Da ameve.eu 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un film contro il bullismo ha raggiunto il Senato dopo aver coinvolto 150mila studenti in tutta Italia, grazie a un viaggio che parte dal Set e arriva nella Capitale. La produzione, interpretata da giovani attori di Rimini, mira a sensibilizzare i ragazzi sui rischi del cyberbullismo e a promuovere comportamenti più rispettosi. La diffusione di questa iniziativa ha già portato a diverse proiezioni nelle scuole di città e paesi. Ora il film si prepara a coinvolgere altre regioni.

Dal Set alla Capitale: Il Viaggio di Il Cielo che si Spegne nel Mare contro il Bullismo. Un’onda di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo sta attraversando l’Italia, guidata da un gruppo di giovani attori provenienti da Rimini. Il loro film, Il cielo che si spegne nel mare, è diventato un potente strumento di prevenzione, raggiungendo oltre 150 mila studenti in tutto il paese. Questa settimana, il progetto culmina con importanti appuntamenti a Roma e Sanremo, portando il messaggio dei ragazzi direttamente al Senato della e a Casa Sanremo. L’iniziativa nasce da un’esperienza diretta sul set, dove i giovani attori hanno affrontato il tema del bullismo in tutte le sue sfaccettature. 🔗 Leggi su Ameve.eu

