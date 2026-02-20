Milano la falce di Luna e il braciere | Olympic Moon è la nuova magnifica foto di Valerio Minato

Valerio Minato ha catturato una scena suggestiva a Milano, dove la falce di Luna calante si staglia nel cielo notturno. La sua fotografia mostra anche il fuoco del braciere olimpico e la Torre del Filarete del Castello Sforzesco, incorniciati dall’Arco della Pace. Questa immagine combina elementi di notte, luce e architettura, creando un quadro affascinante della città. La foto è stata scattata durante una serata limpida, offrendo uno spettacolo visivo unico.

Il fotografo Valerio Minato, esperto di astrofotografia paesaggistica, ha scattato una magnifica fotografia in cui la falce di Luna calante, il braciere olimpico e la Torre del Filarete del Castello Sforzesco vengono incastonate dall'Arco della Pace. È Olympic Moon, un'opera d'arte che omaggia le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e la bellezza di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Dagli anelli 3D al braciere, ecco l'olympic boulevard e il fan village (gratis) per le Olimpiadi a Milano Leggi anche: Arriva la Superluna fredda, ecco quando e come osservare l'ultima grande e magnifica Luna piena dell'anno Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stasera bellissimo bacio della falce di Luna a Saturno: a che ora vederlo a occhio nudo dall'Italia; Luna e braciere sotto l'Arco della Pace: la foto virale di Valerio Minato simbolo delle Olimpiadi 2026; Inizia il Ramadan per 2 miliardi di musulmani: come funziona e che succede se si interrompe il digiuno; La sinistra deve capire che la fase nuova è quella vecchia: il ritorno della violenza politica … di Sergio Pizzolante. Le Troisième Songe. Placebo · Running up That Hill. ~ Milano, my city ~ @valeriominato Olympic Moon Il momento esatto in cui la Luna ha scelto di diventare Olimpica Ore 05:48, questa mattina a Milano. Mentre la città dorme ancora e i primi tram solcano i - facebook.com facebook