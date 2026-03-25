Il distinguo dal caso Delmastro e la citazione di Garibaldi | la lettera di Santanchè a Meloni Non vorrei essere il capro espiatorio del referendum

In una recente comunicazione, la ministra del Turismo ha scritto alla premier chiedendo di non essere considerata il capro espiatorio di un referendum. La lettera fa riferimento a un passo storico di Garibaldi del 1866, che rispondeva a un ordine militare. La richiesta di Santanchè si inserisce in un contesto di discussioni politiche e differenze di vedute sul ruolo e le responsabilità della ministra.

“ Obbedisco “. Come Giuseppe Garibaldi nel 1866 al generale La Marmora, che gli aveva intimato di fermare la sua avanzata verso Trento, Daniela Santachè scrive così alla premier Giorgia Meloni che aveva chiesto le sue dimissioni da ministra del Turismo. Una lettera, dopo avere ignorato per quasi 24 ore l’ultimatum di Palazzo Chigi, per ufficializzare il suo definitivo passo indietro. Santanchè puntualizza che il suo caso è molto differente da quello dell’orami ex sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. “Volevo che le mie dimissioni fossero separate dalla vicenda contingente ed assai diversa che ha riguardato l’On Delmastro”, scrive senza giri di parole l’esponente Fdi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Articoli correlati

La lettera di dimissioni di Daniela Santanchè: «Non voglio essere un capro espiatorio, la sconfitta al referendum non è stata determinata da me»Pubblichiamo il testo della lettera con cui Daniela Santanchè ha lasciato il suo incarico al ministero del Turismo.

Leggi anche: La lettera di Daniela Santanchè a Giorgia Meloni: “Non farò il capro espiatorio. Nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e anche quelli degli altri”

Tutti gli aggiornamenti su Il distinguo dal caso Delmastro e la...

Argomenti discussi: Delmastro verso le dimissioni dopo la bufera per la Bisteccheria legata al clan Senese.

Delmastro nella bufera: affari, indagini e scontro politico. Il caso che agita il governo. Ecco cosa sta succedendo davveroUn sottosegretario alla Giustizia , una società legata a un ristorante, rapporti d’affari con la figlia di un imprenditore condannato per mafia e ... notizie.tiscali.it

Caso Delmastro, cosa è successo dall’inizio: dall’inchiesta sulla società con Caroccia alle dimissioniSono molti gli scandali che hanno accompagnato il mandato di Andrea Delmastro Delle Vedove da sottosegretario alla Giustizia ... fanpage.it