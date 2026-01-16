Emiliano fuori dalla giunta della Puglia Ma sarà consigliere giuridico di Decaro

Michele Emiliano non farà parte della nuova giunta della Puglia, che sarà guidata da Antonio Decaro. Tuttavia, l'ex presidente della Regione assumerà il ruolo di consigliere giuridico del sindaco di Bari, confermando la sua presenza nel panorama politico regionale. Questa scelta segna un cambiamento rispetto alle passate responsabilità amministrative di Emiliano, mantenendo comunque un ruolo di rilievo nel contesto istituzionale pugliese.

Nessun posto nella nuova giunta regionale per Michele Emiliano: l'ex presidente della Regione Puglia non farà parte della squadra di governo locale del suo successore Antonio Decaro. Per lui è previsto un ruolo "solo" come consigliere giuridico del presidente di regione. Il lungo tira e molla è stato chiuso nelle scorse ore: a breve Decaro preparerà il decreto di nomina, accettato da Emiliano che lo invierà al Consiglio Superiore della Magistratura che stabilirà se l'incarico è tra quelli che possono essere coperti dall'aspettativa. E, sotto questo punto di vista, bisognerà vedere se, trattandosi di una consulenza assimilabile a professione forense, il Csm concederà l'autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

