Regione Puglia Decaro nomina Emiliano consigliere giuridico della Presidenza

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha annunciato la nomina di Michele Emiliano come consigliere giuridico della Presidenza regionale. La decisione, adottata venerdì 16 gennaio 2026, riguarda incarichi di consulenza su varie materie di competenza della Presidenza. Questa nomina mira a rafforzare l’assistenza legale e amministrativa all’interno dell’ente regionale, garantendo un supporto qualificato nelle questioni di settore.

Il neo presidente: "Ho sempre detto che il bagaglio di conoscenze e di esperienza che Michele rappresenta non sarebbe andato disperso". L'ironia di FdI: "Ha nominato il trombato e lo scontento numero uno" Questa mattina (venerdì 16 gennaio 2026), il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha adottato il provvedimento di nomina di consigliere giuridico della Presidenza di Michele Emiliano su diverse materie di specifica competenza. Eccole: analisi, studio e interpretazione delle norme nazionali ed europee che hanno riflessi sulle competenze regionali, con particolare riguardo alla legislazione in materia di crisi industriali, politiche del lavoro, politiche sociali e sicurezza urbana; funzioni di impulso per la predisposizione degli schemi di disegni di legge regionale, anche a garanzia della coerenza e dell'unitarietà dell'indirizzo normativo regionale; definizioni delle basi di intesa e di accordo sui quali la Regione deve esprimersi in sede di Conferenza delle Regioni eo ai tavoli di altri organismi centrali dello Stato e delle istituzioni comunitarie; attuazione degli obiettivi di semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale, proponendo al medesimo iniziative concernenti l'abrogazione di norme regionali desuete o disapplicate, il riassetto della normativa vigente, le materie e i settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici; rapporti con il Consiglio regionale e le Commissioni permanenti concernenti la trattazione degli affari legislativi e durante l'iter di approvazione delle leggi regionali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Emiliano consigliere giuridico del presidente: Decaro firma la nomina

Leggi anche: Emiliano fuori dalla giunta della Puglia. Ma sarà consigliere giuridico di Decaro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Decaro nomina capo di Gabinetto, portavoce e capo dell'Avvocatura regionale; Decaro firma i primi decreti: nominati il Capo di Gabinetto e la sua portavoce; Regione, Decaro taglia i consiglieri del presidente: passano da 21 a 9; Regione Puglia, Emiliano fuori dalla giunta: Decaro lo nomina suo consigliere (a 130 mila euro all'anno). Ex governatore furioso, ma dice sì.

Emiliano consigliere giuridico del presidente: Decaro firma la nomina in Regione - Decaro firma la nomina: Emiliano sarà consigliere giuridico della Presidenza. pugliapress.org