La Serie A attraversa un momento di incertezza, con le principali squadre divise sulle strategie di mercato del Napoli. Oggi si svolgerà un Consiglio Federale decisivo per chiarire la situazione. Chiellini e Marotta esprimono il loro disappunto, evidenziando le tensioni tra le società. Questa giornata potrebbe segnare un punto di svolta nel campionato e nel futuro delle trattative.

Dominguez verso l’addio al Bologna? Trattativa avanzata con quel club spagnolo Calciomercato Roma, dopo l’addio di Bailey scatta l’ora di Mathys Tel: sprint per l’attaccante! L’assist arriva dal Tottenham Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l’ufficialità Ifab, rivoluzione arbitri: il Var anche per secondi gialli e corner! Tutte le novità per il 2026 Serie A, stop alle trasferte di Roma e Fiorentina: pugno duro del Viminale dopo gli scontri in autostrada! Ifab, rivoluzione arbitri: il Var anche per secondi gialli e corner! Tutte le novità per il 2026 Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l’ufficialità Conferenza stampa Bruma pre Juve Benfica: «Infortunio? E’ stato un stop grave, sono molto contento di tornare a lavorare» Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Serie A nel caos, le big si spaccano sul mercato del Napoli: oggi il Consiglio Federale decisivo! Chiellini e Marotta furenti

Leggi anche: Giorgio Chiellini entra nel Consiglio Federale FIGC: eletto consigliere in quota Serie A

Leggi anche: FIGC, Giorgio Chiellini eletto nuovo consigliere federale! Il dirigente della Juve entra nel Consiglio: «Un onore rappresentare la Serie A»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Juanlu, Gutierrez, Kevin e non solo: gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli | Calciomercato

Argomenti discussi: Highlights Serie A: Inter-Lecce 1-0: gli highlights Video; Serie C, caos Trapani: dopo la farsa nel basket, anche nel calcio può arrivare l'esclusione; La finale di Coppa d'Africa è stata folle: il ritiro dal campo, il cucchiaio di Brahim Diaz, il trionfo del Senegal; Serie B, caos al Monza, scoppia il caso Izzo! L'allenatore Bianco scarica il difensore veterano della Serie A.

Gli arbitri di Serie A sono nel caos e ora vige la legge del più forte. I giocatori commentano sui social, i dirigenti mandano pec e gli allenatori si lamentano. Ma da tutto ...La pressione sui direttori di gara è tanta. Il clima è insostenibile. Dopo Napoli-Hellas Verona l’attaccante Rasmus Hojlund ha commentato via social il gol che gli è stato annullato per fallo di mano. mowmag.com

Arbitri e VAR nel caos in Serie A, il parere degli opinionistiAncora casi da moviola molto discussi nell'ultimo turno di Serie A. E si parla di nuovo di arbitri e VAR nel mirino. Cosa fare ora? Ecco cosa hanno. tuttomercatoweb.com

CALCIO NEWS SERIE C GIRONE C ANCORA CAOS IN CASA TRAPANI ESONERATO IL DIRETTORE SPORTIVO LUIGI VOLUME facebook

Caos arbitri in Serie A L’analisi di #Caressa e le possibili soluzioni x.com