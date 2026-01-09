Aveta lascia il Consiglio comunale | passo indietro in Aula spazio al subentro

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere si riunirà lunedì 12 gennaio per ratificare le dimissioni di Raffaele Aveta e il suo successivo subentro. La seduta rappresenta un passaggio istituzionale importante per l’amministrazione locale, che si prepara ad accogliere il nuovo membro. La decisione di Aveta di lasciare il suo incarico apre un nuovo capitolo nel percorso amministrativo della città.

Dimissioni annunciate. E cambio in Aula. È stato fissato per lunedì 12 gennaio il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere, chiamato a ratificare la surroga di Raffaele Aveta. Da Palazzo Santa Lucia all'Assise cittadina, il passo indietro è servito. Aveta, fresco di elezione in Consiglio regionale, ha scelto di lasciare il consiglio comunale, pur non essendoci alcuna incompatibilità formale. Una decisione politica, prima ancora che amministrativa. Ricevute le dimissioni, la presidente del Consiglio Anna Sepolvere ha convocato il civico consesso. Tre i punti all'ordine del giorno: la surroga di Aveta in Aula, quella nella Quarta commissione consiliare permanente e la nomina di un consigliere di minoranza nella commissione organizzativa del Certamen Latinum Capuanum.

Aveta e Petitto eletti Questori - Napoli,29 dicembre 2025 – Raffaele Aveta (M5S) e Livio Petitto (Forza Italia), con 23 e 18 voti, sono stati eletti Questori, rispettivamente, alle Finanze e al Personale, per la maggioranza e ... irpinia24.it

Regione, Raffaele Aveta (M5S) e Livio Petitto (Forza Italia) eletti “Questori” del Consiglio Regionale - Raffaele Aveta (M5S) e Livio Petitto (Forza Italia), con 23 e 18 voti, sono stati eletti Questori, rispettivamente, alle Finanze e al Personale, per la maggioranza e l’opposizione, del Consiglio Regio ... irpinianews.it

