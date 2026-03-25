Il condominio del cuore | medico insegna ai vicini l’uso del defibrillatore

A Livorno, il 25 marzo 2026, un medico residente nel condominio ha organizzato un corso di formazione sul supporto vitale di base e defibrillazione (BLSD) rivolto ai vicini di casa. La lezione, tenuta dalla docente, ha coinvolto tutti i condomini, con l’obiettivo di insegnare loro come usare il defibrillatore presente nell’edificio. L’iniziativa ha visto la partecipazione di tutti i residenti interessati.

Livorno, 25 marzo 2026 – La docente è una vicina di casa, gli allievi sono tutti i condòmini. La materia è importantissima, il corso Blsd, una sigla che – tradotta dall’inglese – significa «supporto vitale di base e defibrillazione». In pratica: come usare il defibrillatore e come praticare le manovre di rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco. Il palazzo cardioprotetto Succede a Livorno, dove un intero condominio è diventato cardioprotetto grazie all’iniziativa di una delle residenti dello stabile, la dottoressa Maria Teresa Savoia, che è anche vicepresidente dell’associazione Amici del Cuore Livorno. Proprio grazie al suo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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