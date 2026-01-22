Corso di primo soccorso ed uso del defibrillatore consegnati gli attestati in prefettura | Grande sensibilità del nostro personale

Il nostro corso di primo soccorso e uso del defibrillatore ha visto il rilascio degli attestati presso la Prefettura, grazie all’impegno del nostro personale. Questa formazione permette di agire prontamente in situazioni di emergenza, rafforzando la sicurezza della comunità. La sensibilità e la disponibilità dimostrate testimoniano l’importanza di essere preparati per intervenire con competenza quando si rende necessario.

La consapevolezza di poter essere di aiuto ben oltre il proprio impiego. E la grande disponibilità a mettersi al servizio di una comunità intera, con una formazione specifica per intervenire in caso di necessità. Sono queste le convinzioni che hanno spinto il personale della prefettura a.🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Richiedenti asilo a lezione di "edilizia", consegnati gli attestati agli allievi del corso per Operatore Edile Leggi anche: Buonalbergo, corso di formazione per l’uso del defibrillatore Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: CORSO DI PRIMO SOCCORSO BLSD, CHIETI 9 FEBBRAIO 2026; Corso di primo soccorso. Aperte le iscrizioni; Impara a salvare una vita: corso gratuito di primo soccorso; Sicurezza sul lavoro, corsi di primo soccorso aziendale con la Croce Rossa di Lucca. Corso di primo soccorso ed uso del defibrillatore, consegnati gli attestati in prefettura: Grande sensibilità del nostro personaleLa soddisfazione del prefetto, Giancarlo Dionisi, e della presidente Svs, Marida Bolognesi: Imprescindibile avere persone consapevoli e formate su cui fare affidamento La consapevolezza di poter ess ... livornotoday.it Corso di primo soccorso. Aperte le iscrizioniLezioni dal 27 gennaio: martedì e giovedì dalle 21 alle 23 ... msn.com Il primo Slam dell'anno in corso a Melbourne, in Australia, si sta trasformando in una vera e propria corsa a ostacoli. Dopo soli due giorni dall'inizio del torneo tennistico, la situazione degli atleti appare critica https://shorturl.at/ge6GL - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.