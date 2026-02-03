Narni corsi per l' uso del defibrillatore nelle scuole del territorio comunale

Nei giorni scorsi sono iniziati i corsi di formazione per l’uso del defibrillatore nelle scuole di Narni. L’obiettivo è aumentare il numero di persone in grado di intervenire in caso di emergenza. Le lezioni coinvolgono insegnanti, studenti e personale scolastico, che si preparano a usare correttamente gli apparecchi salvavita. La presenza di più defibrillatori nelle scuole può fare la differenza in situazioni critiche.

Formare sempre più persone all'utilizzo di un defibrillatore. È uno dei progetti più importanti che si possano attuare a livello sociale. Sono molte le associazioni e le amministrazioni comunali che da anni perseguono questo scopo che si prefigge l'obiettivo di salvare delle vite umane.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Narni Corsi Scuole, nuovi corsi di studio e più spazi: "Risposte alle esigenze del territorio" La recente presentazione della scuola di Palagano, dedicata alle scienze umane e sportive, ha offerto l’opportunità di fare il punto sulla situazione degli istituti superiori gestiti dalla Provincia. Calcio a 5. Mister Gottuso porta il ‘futsal’ nelle scuole medie del territorio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Narni Corsi Argomenti discussi: Allarme cinghiali, nei boschi arrivano le gabbie: Attenzione cattura in corso; Narni, tutto pronto per il Carnevale Narnese 2026; Ospedale Narni-Amelia, ok al progetto esecutivo dell’opera da 84,5 milioni di euro; Narni, impianto a Ponte Caldaro: Metanar la spunta al Tar per difetto istruttoria. Parla Ranalli. Narni. Corsa all'Anello: il 2 maggio riunione tra gli amministratori delle città sede di corse storiche per permettere la discesa in campo dei purosangueNARNI Un incontro chiarificatore dovrebbe si terrà il due maggio: quello il momento in cui si riuniranno, convocati anche dal Comune, i rappresentanti delle amministrazioni di città che ospitano feste ... ilmessaggero.it Narni Scalo: la Anlcc promuove corsi di formazione per l'utilizzo di defibrillatori presso le scuole https://www.narnionline.com/narni-scalo-la-anlcc-promuove-corsi-di-formazione-per-lutilizzo-di-defibrillatori-presso-le-scuole-24109 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.