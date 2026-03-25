Il Comune di Città Sant'Angelo ha avviato una richiesta di finanziamenti per il restauro di una copia della

Dopo il ritorno all’Aquila della tela “La Visitazione” di Raffaello Sanzio, realizzata nel 1517 e custodita nel museo del Prado a Madrid, torna in auge anche una copia della stessa opera, presente nella chiesa di San Francesco a Città Sant’Angelo. Il dipinto olio su tavola che raffigura la Madonna incinta di Gesù, fu commissionata da Giovanni Battista Branconio, protonotaro apostolico, per volere di suo padre Marino, che la destinò alla chiesa di San Silvestro all'Aquila. Nel 1655 l'opera fu requisita da don García de Avellaneda y Haro, viceré di Napoli, che ne fece dono al sovrano Filippo IV di Spagna. Approdato alla corte di Madrid, il quadro fu donato dal re al monastero dell'Escorial. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Il Comune di Città Sant'Angelo cerca fondi per il restauro della copia della Visitazione di Raffaello

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