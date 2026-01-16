Pubblicato dal Comune di Città Sant' Angelo il bando per i contributi alla Vita indipendente

Il Comune di Città Sant'Angelo ha pubblicato il bando per i contributi destinati ai progetti di Vita Indipendente. L'iniziativa riguarda l'ambito distrettuale 16, con Spoltore come capofila, e mira a sostenere le persone che desiderano sviluppare autonomia e autonomia personale. Le modalità di partecipazione e i requisiti sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Sui canali istituzionali è disponibile tutta la modulistica per presentare domanda: va fatta entro il 31 gennaio. L'avviso, rivolto alle persone con disabilità, è quello dell'ambito distrettuale 16 di cui capofila è Spoltore Pubblicato dal Comune di Città Sant'Angelo il bando per l'accesso ai contributi per i progetti di vita Indipendente che interessa l'ambito distrettuale 16 che vede come capofila il Comune di Spoltore. L'avviso, che fa leva su fondi regionali, è stato pubblicato sui canali istituzionali, e si pone come obiettivo quello di sostenere le persone con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, perché possano raggiungere o mantenere la propria autonomia, ma anche quello di dare supporto nelle attività quotidiane e far sì che possa restare nella propria casa evitandone l'istituzionalizzazione.

