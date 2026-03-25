Il Consiglio nazionale delle ricerche ha approvato un piano che prevede la stabilizzazione di 185 ricercatori e la proroga di 328 contratti finanziati dal Pnrr. Questi contratti, inizialmente in scadenza a fine marzo, saranno prorogati fino a gennaio 2027. La decisione riguarda il personale del Cnr ed è stata approvata durante la riunione del consiglio.

Verranno stabilizzati 185 ricercatori e verrà data continuità anche a 328 contratti Pnrr, che sarebbero scaduti a partire da fine marzo ma che saranno prorogati fino a gennaio 2027: così il Cda del Consiglio nazionale delle ricerche ieri ha approvato il piano che riguarda il personale. Il percorso di stabilizzazione di 185 ricercatori e tecnologi - previsto dopo la Legge di Bilancio - è stato approvato all’unanimità. Ed eviterà lo stop alle attività di ricerca di chi è stato assunto con il Pnrr. "Fin dall’inizio del mio mandato, poco più di sei mesi fa, mi sono fortemente impegnato per dare una risposta ai tanti ricercatori a tempo determinato del Cnr – commenta il presidente del Cnr, Andrea Lenzi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Cnr stabilizza 185 ricercatori: "E continuità a 328 contratti Pnrr"

Articoli correlati

Mind, c’è anche il Cnr: acquistato un terreno per portare nell’area otto istituti (e 250 ricercatori)Milano, 21 marzo 2026 – Il Consiglio Nazionale delle Ricerche atterra a Mind: terreno acquisito (per 1.

Ricercatori del Cnr al lavoro nelle grotte di EquiNel cuore delle Apuane, dove la roccia sembra respirare e l’acqua racconta storie antiche, si aprono le grotte di Equi Terme.

Approfondimenti e contenuti su Cnr stabilizza

Temi più discussi: Il Cnr stabilizza 185 ricercatori: E continuità a 328 contratti Pnrr; Al Cnr 185 stabilizzazioni e continuità di 328 contratti Pnrr; Il CNR approva la stabilizzazione di 185 ricercatori e tecnologi.

Il Cnr stabilizza 185 ricercatori: E continuità a 328 contratti PnrrIl Cda ha approvato il piano. I profili in scadenza a marzo saranno prorogati fino a gennaio 2027. Lenzi: Non interrompiamo attività strategiche per il Paese e valorizziamo competenze e merito. ilgiorno.it

Al Cnr 185 stabilizzazioni e continuità di 328 contratti PnrrStabilizzazione per 185 ricercatori e tecnologi, come previsto dalla legge di Bilancio, e continuità fino al gennaio 2027 per 328 contratti legati al Pnrr in scadenza da fine marzo: è quanto ha deciso ... ansa.it

Il CNR approva la stabilizzazione di 185 ricercatori e tecnologi - facebook.com facebook

Oggi in 6ª Commissione @RegioneVeneto presieduta da @EnochSoranzo: Audizione ricercatori CNR-ISMAR su stabilizzazione precari e rilancio sedi venete. PDL Memoria: nuove iniziative per il ricordo delle #Foibe. Turismo: focus su sostenibilità e v x.com