Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha acquistato un terreno a Milano, destinato a ospitare otto istituti di ricerca e circa 250 ricercatori. L'operazione mira a sviluppare un centro dedicato all'innovazione e alla scienza, integrando diverse discipline in un’unica area. La scelta riguarda un’area strategica della città, e l’investimento si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento della ricerca nazionale.

Milano, 21 marzo 2026 – Il Consiglio Nazionale delle Ricerche atterra a Mind: terreno acquisito (per 1.235.519 euro), ieri è stato presentato l’accordo tra il Cnr e Principia, lo sviluppatore pubblico del Milano Innovation District, per la realizzazione della sua nuova area della ricerca. Troveranno spazio qui 250 persone (tra personale strutturato, borsisti, dottorandi, tesisti e ospiti stranieri) e otto istituti del Cnr: l’Istituto di Tecnologie Biomediche e quello di Neuroscienze, l’istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi, l’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica, l’istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche Giulio Natta, quello di Biologia e Biotecnologia Agraria, Scienze delle Produzioni Alimentari e l’Istituto di Biofisica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mind, c’è anche il Cnr: acquistato un terreno per portare nell’area otto istituti (e 250 ricercatori)

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