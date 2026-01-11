Ricercatori del Cnr al lavoro nelle grotte di Equi

Ricercatori del Cnr stanno conducendo studi nelle grotte di Equi, situate nelle Apuane, un territorio ricco di storia e natura. In un ambiente sotterraneo caratterizzato da formazioni rocciose e acque antiche, le indagini contribuiscono alla comprensione del patrimonio geologico e ambientale della zona, offrendo importanti approfondimenti sulla sua biodiversità e sui processi naturali che si sono svolti nel corso del tempo.

Nel cuore delle Apuane, dove la roccia sembra respirare e l'acqua racconta storie antiche, si aprono le grotte di Equi Terme. Un'area tra le più affascinanti dell'intera Lunigiana, che è riuscita a far breccia anche nel cuore della troupe Rai. Entrare nelle grotte significa varcare una soglia invisibile tra il tempo degli uomini e quello della terra, con le stalattiti e le stalagmiti grandi protagoniste di una storia millenaria, meritevole di essere salvaguardata e fatta conoscere alle generazioni future. Una tutela che avviene anche attraverso importanti studi svolti direttamente sul posto, con l'ausilio di moderni mezzi tecnologici, oltre a continue ricerche scientifiche, come quelle compiute dall'equipe del ricercatore del Cnr Bachisio Arca.

