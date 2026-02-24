Allergie ai pollini in anticipo attenzione alla voce rauca I rimedi degli esperti

L’aumento precoce delle allergie ai pollini è dovuto a temperature più elevate e a una fioritura anticipata delle piante. Questa situazione porta molte persone a notare sintomi come voce rauca e disagio respiratorio già in anticipo rispetto agli anni scorsi. Gli esperti segnalano che, con le prime manifestazioni, bisogna intervenire subito per evitare complicazioni. Chi soffre di allergie deve quindi prestare attenzione ai segnali che arrivano prima del previsto.

© Dilei.it - Allergie ai pollini in anticipo, attenzione alla voce rauca. I rimedi degli esperti

Con l'avvicinarsi della primavera, chi soffre di allergie stagionali inizia a prepararsi. Quest'anno, però, pare che il naso che cola e gli starnuti possano iniziare a comparire prima, accompagnati anche da altri sintomi. Tra questi c'è la disfonia, o voce rauca, come spiegano gli esperti, che forniscono anche alcuni consigli preziosi. Allergie di primavera: quest'anno arrivano prima. Nonostante l'inverno caratterizzato da temperature in media più rigide rispetto a quelle dell'anno scorso, la primavera potrebbe arrivare in anticipo, con un po' di tempore, ma anche con una fioritura anticipata, che porta con sé anche qualche fastidio per le persone che soffrono di allergie.