Morto il cantautore Gino Paoli | aveva 91 anni

Cantante, cantautore e per un breve periodo anche politico. A partire dagli anni ’60 Gino Paoli è stato uno dei maggiori interpreti della musica italiana. È morto oggi all'età di 91 anni L'infanzia di Gino Paoli: la fuga dai titini. Paoli nasce nel ’34 a Monfalcone e trascorre i suoi primi mesi di vita in territorio giuliano-dalmata prima che la famiglia si trasferisca a Genova per sfuggire alla pulizia etnica dei titini. “Dieci anni dopo, parte della famiglia di mia madre morì infoibata. I miei parenti non erano militanti fascisti, erano persone perbene, pacifiche. Ma la caccia all’italiano faceva parte della strategia di Tito, che voleva annettersi Trieste e Monfalcone”, racconta il cantante in un’intervista rilasciata nel 2005. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Morto Gino Paoli, il cantautore aveva 91 anni

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