È morto Gino Paoli Il grande cantautore aveva 91 anni | Ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari

È morto Gino Paoli. Il cantautore, tra i più grandi della musica italiana, aveva 91 anni. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, le parole della famiglia. Nato nel 1934 a Monfalcone, si è trasferito a Genova da bambino. Tanti mestieri, prima di imporsi con testi e melodie indimenticabili: facchino, grafico pubblicitario e pittore per poi debuttare in scena con una band formata assieme a Luigi Tenco e Bruno Lauzi. È del 1963 il successo della sua “Il cielo in una stanza”, arrangiata da Ennio Morricone. Tante le sue canzoni indimenticabili e impossibile non citare Il cielo in una stanza, scritta per Ornella Vanoni con la quale ebbe una storia d’amore poi diventata un’amicizia inossidabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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