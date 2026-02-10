Mastella | La Campania primo serbatoio di voti del campo largo alle Politiche 2027

Mastella spinge i partiti a unire le forze subito. Il leader di Noi di Centro invita il Pd a rompere gli indugi e convocare al più presto il tavolo regionale. Secondo Mastella, la Campania può diventare il principale serbatoio di voti per il campo largo in vista delle Politiche 2027. Ora si aspetta una risposta concreta per evitare ulteriori ritardi.

A questo proposito chiedo che il segretario regionale del Pd Piero De Luca, che già mi pare si sia esposto proprio in questa direzione, convochi il tavolo con tutti gli omologhi delle formazioni alleate in Regione. Ordine del giorno chiaro: campo largo ovunque, chi pensa di giocare alle repubbliche autonome o fa prevalere gli egoismi territoriali, è fuori dal perimetro dei partiti», lo dice in una nota il leader nazionale di Noi di Centro e sindaco di Benevento Clemente Mastella. «A Salerno noi siamo pronti a sostenere la candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca, come è giusto, e ad Avellino a ragionare per la sintesi con gli alleati. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

